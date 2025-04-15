На Большевиков задержан ранее судимый мужчина за приставания к продавщице

Во вторник, 15 апреля, правоохранительные органы Петербурга задержали уроженца среднеазиатской республики по подозрению в домогательствах к сотруднице магазина на проспекте Большевиков.

Как сообщает «Форпост» со ссылкой на городское управление Следственного комитета, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По факту инцидента, произошедшего вечером 9 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По данным следствия, подозреваемый и потерпевшая не были знакомы до случившегося.

В рамках расследования проведен обыск в жилище фигуранта. В настоящее время решается вопрос о предъявлении официального обвинения и выборе меры пресечения. Расследование продолжается.