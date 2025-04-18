Информация об аварийной посадке SSJ-100 во Внуково не подтвердилась

Сообщения о предполагавшейся аварийной посадке самолета Superjet 100, который летел из Сакнт-Петербурга, в аэропорту Внуково опровергнуты Росавиацией.

В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в Москву, совершил штатную посадку. Заявления анонимных источников в Telegram-каналах о проблемах с шасси не подтвердились.

Ранее в ряде этих каналов распространилась информация о серьезных неполадках с передней стойкой шасси и необходимости аварийной посадки. Эти сообщения вызвали волну обсуждений в социальных сетях.

Госкорпорация «Ростех», к которой принадлежит производитель самолета, уточнила, что экипаж совершил несколько попыток захода на посадку для корректировки глиссады. Посадка, по словам представителей «Ростеха», прошла без каких-либо происшествий. Таким образом, информация об аварийной ситуации признана ложной.