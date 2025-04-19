Петербургские семьи ждет новая налоговая выплата с 2026 года

С 2026 года в России введут новый механизм налоговой поддержки для работающих родителей, воспитывающих двух и больше детей. Если семья будет признана нуждающейся, ей вернут часть уплаченного НДФЛ — пересчитав налог по сниженной ставке 6% вместо стандартных 13%.

Данная инициатива предполагает не новую выплату, а возврат части ранее уплаченного подоходного налога. Например, если за 2025 год семья заплатила НДФЛ по обычной ставке, но по новым критериям имеет право на льготу, разницу между 13% и 6% ей компенсируют деньгами. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Право на возврат получат родные родители, усыновители и опекуны при условии, что они официально трудоустроены, являются налоговыми резидентами РФ и имеют среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. При расчете учитывается состав семьи, но исключаются лица, находящиеся в розыске или на принудительном лечении.

По словам парламентария, для получения выплаты необходимо ежегодно подавать заявление. Каждый раз будут проверяться доходы, имущество и изменения в семейном составе. Средства на возврат налога поступают из федерального бюджета через Социальный фонд России.