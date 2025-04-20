Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков поддержал идею создания театра для современных авторов. Однако для реализации этой идеи необходим серьезный репертуар актуальных пьес, которых сейчас недостаточно.

Инициатива открытия такого театра была предложена 25 марта на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ писателем, журналистом и общественным деятелем Захаром Прилепиным. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить данный вопрос с профильными ведомствами.

Комментируя предложение Прилепина, Машков подчеркнул, что сначала необходимо найти талантливых драматургов и дождаться появления качественных пьес. Художественный руководитель «Современника» в разговоре с ТАСС признался, что и сам находится в поиске современных произведений с живым языком, точной интонацией и глубоким пониманием жизни.

Для реализации подобного проекта нужны профессионалы и актуальные произведения. По мнению Машкова, драматургам стоит активнее предлагать свои работы существующим театрам, так как ощущается острый дефицит современных пьес. При этом он добавил, что для успешного запуска отдельного театра современной драматургии необходим багаж хороших произведений.