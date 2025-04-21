Концерт Дома музыки открыл фестиваль российской культуры в Японии

Ежегодный Фестиваль российской культуры в Японии стартовал в Токио концертом, организованным солистами Санкт-Петербургского Дома музыки.

Торжественное открытие мероприятия в концертном зале «Гиндза блоссом» провели специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и председатель оргкомитета фестиваля, известная японская актриса Комаки Курихара, пишет ТАСС.

В концерте приняли участие как российские музыканты — скрипач Павел Милюков, флейтист Петр Худоногов и пианист Александр Ключко, — так и зарубежные исполнители: американская скрипачка японского происхождения Тамаки Кавакубо, певица Акэми Сакамото и пианистка Сио Окуи. Программа концерта, приуроченного к 170-летию Симодского трактата (1855 год), включила произведения российских композиторов: Прокофьева, Чайковского, Стравинского, Рахманинова и Алябьева.

Симодский трактат, подписанный 170 лет назад, стал исторически значимым событием, положившим начало развитию торгово-экономических, консульских и культурно-гуманитарных связей между Россией и Японией.