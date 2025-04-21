От 500 тысяч до 2 млн рублей требуют петербуржцы в исках от кикшеринга

В Санкт-Петербурге зарегистрированы первые судебные иски к компаниям, предоставляющим услуги кикшеринга, связанные с причинением вреда здоровью пешеходов в результате ДТП с участием электросамокатов. Суммы исков варьируются от 500 тысяч до 2 млн рублей.

В Выборгском районном суде рассматривается дело петербурженки которая требует 2 млн рублей компенсации морального вреда и возмещения расходов на лечение, пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. В сентябре 2024 года несовершеннолетний пользователь самоката, предоставленного данной компанией, нанес ей травмы средней тяжести, повлекшие за собой, по словам истца, неизлечимое заболевание.

В Красносельском районном суде другая петербурженка требует 1 млн рублей компенсации морального вреда и свыше 679 тысяч рублей материального ущерба. В мае 2022 года на нее наехал курьер, использовавший электросамокат в процессе выполнения заказа. Травмы привели к инвалидности, необходимости в постоянном уходе и использовании специальных средств передвижения.

В Приморском районном суде третья пострадавшая подала иск на сумму 500 тысяч рублей. В августе 2023 года она пострадала от столкновения с неустановленным лицом на электросамокате. Несмотря на то, что виновники ДТП были задержаны прохожими, они отказались предоставлять свои данные. Женщина требует компенсации морального вреда, материального ущерба и расходов на юридические услуги.

По двум делам назначены предварительные слушания, по одному — назначена судебная экспертиза.