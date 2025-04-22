В Петербурге провели церемонию гашения коллекционных жетонов

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония, посвященная 50-летию станций метро «Лесная» и «Выборгская». Начальник городского метрополитена Евгений Козин вместе с ветеранами отрасли провели церемонию гашения специальных коллекционных жетонов, выпущенных в честь этого юбилея.

Станция «Выборгская», расположенная в историческом районе города, отличается колонным залом глубокого заложения и уникальным оформлением, посвященным первым петербургским марксистам — барельеф с изображением рабочих-революционеров украшает переход к платформе. Особую атмосферу станции создает необычный для подземных станций зимний сад с богатой коллекцией растений, за которыми ухаживают сотрудники метро, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Станция «Лесная», расположенная на Кантемировской улице, также имеет колонный зал глубокого заложения. Ее дизайн выдержан в природной тематике: зеленые керамические панели украшают стены, а центральный зал — скульптурная композиция «Солнце», подсвеченная светодиодами. Серый гранит полов дополняет «лесную» атмосферу станции.

В честь юбилея выпущены коллекционные жетоны в блистерах с изображениями обеих станций и надписью «50 лет». Приобрести их можно с 22 апреля в кассах петербургского метрополитена.