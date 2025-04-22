Авито Авто предложило дилерам подключить ИИ

Авито Авто представил новую технологию на основе большой языковой модели A-Vibe. Нейросеть анализирует диалоги дилеров с потенциальными покупателями, и помогает увеличивать продажи — приносит до 30% готовых к покупке клиентов.

Технология показала, что в разговорах покупателей с менеджерами последние могут не рассмотреть готовность клиентов купить авто. Теперь нейросеть дает рекомендации продавцу, каким персональным предложением можно стимулировать покупку. Тестирование на Авито Авто показало следующие цифры: повторных контактов с клиентами стало на 16% больше, число заключённых сделок — на 5,6%.

«Модель формирует детальный отчет за полминуты, а точность нейро-анализа достигает 95%, менеджер зачастую допускает в несколько раз больше ошибок. Дилерам доступна проверка качества работы модели: часть звонков отбирается на проверку вручную, что позволяет обучать систему на новых примерах и повысить ее качество», — рассказал Артур Щеглов, технический директор Авито Авто.

Он подчеркнул, что нейросеть четко фиксирует упущенные возможности, но при этом дает конкретные рекомендации по их исправлению.