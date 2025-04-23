Пятизвездочные отели Петербурга переполнены из-за ПМЭФ

В дни ПМЭФ-2025 пятизвездочные отели Санкт-Петербурга будут заполнены на 100%, а спрос на бронирование вдвое превысил прошлогодний уровень.

Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пятизвездочные отели Северной столицы уже полностью забронированы.

По данным Комитета по развитию туризма, крупные четырех- и пятизвездочные отели, принимающие официальные делегации, будут заполнены на 100%. В остальных гостиницах загрузка ожидается на уровне 75–80%, что соответствует традиционным показателям этого сезона.

Стоит отметить, что к концу марта количество бронирований на период ПМЭФ-2025 оказалось в два раза выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Стоимость участия в форуме по пакету «Участник», который включает доступ ко всем деловым и культурным мероприятиям, достигает 1,2 млн рублей.