Восьмилетний ребенок попал под колеса Skoda на Заречной улице

Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести после столкновения с иномаркой в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции приступили к проверке из-за произошедшей аварии с ребенком на Заречной улице. Согласно предварительным данным, около восьми утра 23 апреля 37-летняя женщина на автомобиле Skoda сбила восьмилетнего мальчика.

В результате ДТП пострадавшего ребенка госпитализировали в одну из больниц города на Неве. Медики оценили его состояние как средней пени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В связи с произошедшим инцидентом правоохранители приступили к проверке обстоятельств ДТП.