Лодочную станцию WhiteMare могут закрыть из-за понтонов в Лопухинском саду

Лодочную станцию в акватории Малой Невки могут ликвидировать из-за нарушений, выявленных Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

На этот раз 13-й Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу компании «Ист Балтик Марин Групп» (ИБМГ), которая управляет станцией WhiteMare. Проверка выявила, что компания разместила 30 объектов на воде за пределами разрешенной зоны и не предоставила нужные документы.

Из-за незаконного использования воды было возбуждено административное дело. Сначала директору компании вынесли предупреждение, но потом его удалось оспорить. Однако ИБМГ утверждает, что их конструкции — это гидротехнические сооружения, которые не требуют дополнительных разрешений. Об этом сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Суд окончательно постановил, что спорные объекты — обычные понтоны и дебаркадеры, а не капитальные сооружения. Эксперты отметили, что настоящими гидротехническими сооружениями считаются только стационарные конструкции вроде швартовых пал, слипа и кран-балки. Плавучие же объекты требуют совсем других разрешений. Приняв эти доводы, суд подтвердил правомерность действий проверяющих.

Однако ИБМГ подала кассационную жалобу. Новое заседание назначено на 30 июня 2025 года.