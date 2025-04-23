Шесть новых соцобъектов возведут к 2027 году в Северной столице

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» планирует возвести шесть социальных объектов в Выборгском и Приморском районах к 2027 году. В планах застройщика — создание трех детских садов, двух школ и поликлиники для детей и взрослых.

В «Юнтолово» уже ведутся работы над пятью социальными объектами. Поликлиника и четвертый детский сад, находящиеся на завершающей стадии строительства в парк-квартале экорайна, откроются в 2026 году. Возведение еще двух садов и школы будет синхронизировано с темпами строительства будущих жилых кварталов, их ввод намечен на 2027 год.

В ЖК «Северная долина» компания уже ввела десять детских садов, семь школ и две поликлиники. К 2025 году здесь появится новая школа, рассчитанная на 825 учеников.

Компания последовательно реализует проекты, формирующие гармоничную и сбалансированную городскую среду, где всё необходимое находится рядом с домом. При этом особое внимание уделяется образовательной инфраструктуре. Так, в школе № 142, построенной застройщиком в ЖК «Северная долина», с сентября 2024 года стартовал уникальный проект строительных классов, направленный на подготовку кадров для стройотрасли. Программа разработана в сотрудничестве с администрацией школы и ЦОПП. Также на базе школы проводятся обучающие курсы по урбанистике, созданные преподавателями СПбГАСУ. А ученики стройкласса уже участвуют в конкурсах профессионального мастерства.