В Соцфонде назвали три обязательных условия для получения пенсии в 2025 году

В 2025 году для получения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение трех условий: достижение установленного пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа и требуемого количества пенсионных коэффициентов.

По состоянию на 1 января 2025 года, для мужчин общеустановленный пенсионный возраст составляет 64 года и старше, для женщин — 59 лет и старше. Минимальный страховой стаж, дающий право на пенсию, зафиксирован на отметке 15 лет, а количество индивидуальных пенсионных коэффициентов должно быть не меньше 30.

Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году установлена в размере 145,6 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 8,9 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Раннее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что в 2025 году никто не сможет выйти на пенсию на общих основаниях из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы. Право на пенсионные выплаты возникнет только в 2026 году, если человек достигнет установленного возраста — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.

Повтор публикации материала от 8 апреля 2025 года.