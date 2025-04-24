За два месяца до старта больше 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ

За два месяца до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) количество подтвержденных участников на 5% превысило показатели 2024 года.

На данный момент участие в ПМЭФ подтвердили представители более чем 92 стран и территорий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель на 5% выше. До начала мероприятия остается еще два месяца, поэтому организаторы ожидают других участников. Об этом сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

По мнению ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, широкий состав участников и разнообразие обсуждаемых тем создают идеальные условия для разработки практических решений, основанных на общих ценностях и взаимном уважении.

В этом году страной-гостем на форуме станет Королевство Бахрейн, которое в последние годы активно развивает партнерские отношения с Россией. Также ожидается присутствие представителей бизнес-сообществ из многих европейских стран и США. Есть вероятность, что общее число представленных стран превысит 140.