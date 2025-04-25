В Петербурге заложили Аллею Промышленников

Тридцать молодых елей появились вдоль пешеходной дорожки на территории особой экономической зоны «Новоорловская». Эта посадка дала начало Аллее Промышленников.

Вице-губернатор Кирилл Поляков, принявший участие в акции, подчеркнул, что промышленный сектор Петербурга растет быстрее, чем в среднем по России.

В мероприятии участвовали глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, генеральный директор ОЭЗ Тамара Рондалева, недавно назначенный глава Приморского района Богдан Заставный, а также депутаты Законодательного собрания.

Поляков сообщил, что по поручению губернатора Александра Беглова площадь ОЭЗ за последний год увеличилась вдвое. На двух новых площадках разместятся около 50 резидентов с общим объемом вложений не менее 120 млрд рублей. Это создаст свыше 5 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Вице-губернатор отметил, что петербургская ОЭЗ относится к технико-внедренческому типу. Ее резиденты активно инвестируют в наукоемкие производства и современные технологии, что соответствует задаче повышения производительности, поставленной президентом.