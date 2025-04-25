Пенсионерка с набережной Крюкова канала отдала мошенникам почти 19 млн рублей

Почти 19 млн рублей потеряла пенсионерка, проживающая на набережной канала Крюкова в Санкт-Петербурге.

Как стало известно Gazeta.SPb, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы 24 апреля. По ее словам, в течение четырех дней в начале месяца ей звонили неизвестные, которые, представившись сотрудниками различных ведомств, с помощью обмана убедили ее передать аферистам крупную сумму денежных средств под предлогом декларирования сбережений.

В итоге пожилая женщина около дома своего проживания передала разным курьерам деньги и драгоценные металлы на сумму почти 19 млн рублей.

Стоит отметить, что потерпевшая смогла описать приметы всех трех мужчин, которому она передавала деньги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».