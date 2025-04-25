Телешевский рассказал, как прошла дискуссионная площадка «Политические партии»

Экспертный клуб Петербурга провел первую в этом сезоне дискуссионную площадку «Политические партии. Старт большого электорального сезона».

«Экспертный клуб Петербурга проводит большую созидательную работу в части формирования и развития взаимодействия профессионального политологического пула и представителей городского гражданского общества.

Работа ведется в высшей степени деликатно. Темы выбираются актуальные. Организаторам процесса свойственна компетентность и оперативность, а сам дискурс, как правило, привлекателен диаметральностью и аргументированностью точек зрения.

24.04.2025 полемика в Доме журналиста, на Невском, 70, развернулась не шуточная, еще бы, ведь тема была задана не иначе, как: “Старт электорального цикла 2026”. В сентябре 2026 года состоятся Федеральные выборы в ГД РФ IX созыва. Были высказаны не всегда, вероятно очевидные, но интересные и неординарные предположения, озвучены партийные тренды и тенденции, приведены результаты социологических и медиалогических исследований».