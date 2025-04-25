В Новосаратовке строят детский сад с муралом и подсветкой в ЖК «Город Звезд»

Во Всеволожском районе Ленобласти, в жилом комплексе «Город Звёзд» в Новосаратовке появится второй детский сад. Компания Setl Group уже начала строительство и намерена завершить его к третьему кварталу 2026 года. Садик будет вмещать 12 групп, из них 4 – для малышей. Всего его смогут посещать больше 200 ребят.

Трёхэтажное здание возводят между корпусами №3 и №5 первой очереди ЖК, рядом с пешеходной аллеей. Дизайн сада выполнен в едином стиле с жилыми домами комплекса. Яркой деталью станут муралы с детскими рисунками на фасаде. Вечером их будет освещать подсветка.

Внутри оборудуют большие игровые комнаты и спальни, спортзалы, музыкальные классы и комнаты для занятий, а также медицинский кабинет.

Территорию рядом с детским садом озеленят деревьями и кустарниками, разобьют клумбы и лужайки. Для игр подготовят 12 крытых площадок, две зоны для спорта и творческое пространство с музыкальными инструментами.

Добавим, что в этом году Setl Group также откроет первый детский сад в «Городе Звёзд». Он рассчитан на 220 малышей.