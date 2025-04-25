На Мурманском шоссе в районе ТЦ «Мега» ограничат скорость движения

На федеральной трассе Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) в районе Всеволожска около торгового центра «Мега» с 13 мая по 13 июля будет ограничена пропускная способность.

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает о перекрытии одной полосы движения в сторону Санкт-Петербурга на 13-м километре трассы. Ограничение связано с монтажом опор освещения и фундаментов для нового путепровода над дорогой в рамках проекта транспортно-пересадочного узла «Кудрово», сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На данном участке дороги четыре полосы — по две в каждом направлении, плюс переходно-скоростные полосы. Движение в сторону Мурманска будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. Работы проводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства, связанные с ограничением движения.