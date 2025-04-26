Авария с 16 автомобилями закончилась для одного из водителей реанимацией

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 16 автомобилей. Двум пострадавшим водителям понадобилась госпитализация. Один из них оказался в реанимации.

Авария случилась около 23:10 на 45-м километре Киевского шоссе в направлении Пскова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с ограждением. Остальные участники движения не успели среагировать на образовавшуюся ситуацию, что привело к цепной реакции столкновений.

В результате ДТП 30-летний мужчина, управлявший Volvo S80, получил травмы средней степени тяжести и и был госпитализирован. Кроме того, 22-летний водитель Kia Ceed находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще две женщины получили легкие травмы.

Движение по автодороге не было полностью перекрыто. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого участника ДТП.