Концерт Филиппа Киркорова в Петербурге закончился ожогом руки артиста

Во время своего концерта в петербургском БКЗ «Октябрьский» Филипп Киркоров получил ожог руки.

Инцидент, запечатленный на многочисленных видеороликах, распространившихся в социальных сетях, произошел из-за неисправности пиротехники.

По сообщениям Telegram-канала «Алена, Блин!», артиста обжег огненный эффект во время выступления. Несмотря на очевидное происшествие, сам Киркоров, встречая корреспондентов за кулисами, отреагировал сдержанно, заявив: «Ничего вообще». Администрация БКЗ «Октябрьский» пока не дала официальных комментариев относительно инцидента.

Незадолго до начала концерта Филипп Киркоров выразил свою любовь к Санкт-Петербургу, назвав его любимым городом как в личном, так и в творческом плане. Он отметил возвращение на сцену после длительного перерыва, охарактеризовав его как «рассвет мира, добра, счастья». Концерт в «Октябрьском» стал одним из двух запланированных выступлений певца в Петербурге. Следующее шоу поп-исполнителя состоится сегодня, 26 апреля.