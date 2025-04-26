Торжественный пуск фонтанов состоялся в Петергофе

В субботу, 26 апреля, в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоялся торжественный запуск фонтанов, ознаменовавший начало летнего сезона.

Генеральный директор музея Роман Ковриков отметил масштабную подготовительную работу, проводившуюся в течение нескольких месяцев: проводилась обрезка деревьев, высадка цветов и другие работы по благоустройству парков.

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, к 9 мая планируется открытие нескольких выставок, посвященных жизни города в военные и послевоенные годы. Кульминацией станет большой выставочный проект 16 мая в Большом Петергофском дворце, рассказывающий об эвакуации, и о героическом восстановлении Петергофа после войны усилиями простых граждан, реставраторов и всего советского народа.

Важно отметить, что с этого года посещение парков музея-заповедника станет платным. Некоторые музеи, закрытые на зимний период, также откроются для посетителей с 26 апреля. Весенний праздник фонтанов запланирован на 17 мая.

В настоящее время в парках «Петергофа» ведутся работы по подготовке к летнему сезону.