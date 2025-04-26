Из-за пожара во Фрунзенском районе эвакуировано 10 человек

При пожаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пришлось эвакуировать 10 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, на пульт спасателей сообщение о возгорании поступило около половины второго дня. Выяснилось, горит четырехкомнатная квартира на Тамбовской улице. Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место происшествия.

По приезду на место оказалось, что в одной из комнат жилой квартиры площадью 15 квадратных метров горит обстановка площадью 5 квадратных метров. При этом в третьем часу дня силами спасателей огонь был ликвидирован. Из опасной зоны пожарным пришлось эвакуировать 10 человек. Информации о пострадавших не было.

В ликвидации пожара участвовали 3 специализированных машины ведомства и 15 человек личного состава от министерства чрезвычайных ситуаций.