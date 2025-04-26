Миронов выступил за бесплатное помещение музеев на военную тематику

Депутат Государственной думы Сергeй Миронов и вице-спикер Александр Бабаков обратились к министру культуры Ольге Любимoвой с предложением сделать бесплатным посещение всех музеев военной тематики по всей России с 9 мая по 9 июля.

Эта инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.

В своем письме Миронов подчеркивает важность сохранения исторической памяти и противодействия попыткам переписать историю со стороны недружественных государств. Он считает, что бесплатный доступ к музеям военной тематики в этот период станет значимым шагом в патриотическом воспитании, особенно для молодого поколения.

По мнению Миронова, подобная мера позволит укрепить нравственные ориентиры и повысить интерес к отечественной истории. Семейные и школьные посещения музеев, считает он, будут способствовать осознанному восприятию исторической правды о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа, обеспечивая преемственность поколений.