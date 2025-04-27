Четверть детей петербуржцев хотят пойти учиться на программистов

Выпускники из Санкт-Петербурга массово выбирают IT-специальности. каждый четвертый будущий студент вуза и почти каждый пятый абитуриент колледжа планирует связать жизнь с программированием.

Больше половины (54%) девятиклассников, не планирующих оставаться в школе, сделали выбор в пользу колледжей и техникумов, тогда как среди одиннадцатиклассников 65% готовятся к поступлению в вузы. Однако 9% опрошенных рассматривают среднее профессиональное образование и будут поступaть в колледж.

Информационные технологии стали лидирующим направлением среди будущих студентов. Примерно 25% респондентов мечтает о карьере программиста или специалиста по кибербезопасности. Об этом сообщили эксперты из SuperJob.

Инженерные направления привлекают 16% выпускников, замыкает тройку лидеров медицина с 10%. Педагогика и фундаментальные науки набрали по 9% голосов, тогда как юриспруденция интересует лишь 6% абитуриентов.

Аналогичная картина наблюдается и в системе среднего профессионального образования. Здесь IT-сфера также занимает первое место, данное направление выбрали 24% родители детей. Медицинские специальности выбрали по 14 опрошенных, а рабочие профессии в строительстве и производстве привлекли 13%. Также в список вошли педагогика и юриспруденция.