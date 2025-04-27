В МЧС повторили предупреждение об ухудшении погоды в Петербурге

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Санкт-Петербурге. Ведомство рекомендует жителям и гостям города избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и шаткими строениями.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу предупредили жителей и туристов об ухудшении погодных условий в городе. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 апреля в Северной столице выпадут осадки в виде мокрого снега и дoждя. Кроме того, специалисты прогнозируют сильные порывы ветра, достигающие 15 метров в секунду.

В связи предупреждением сотрудники МЧС рекомендуют по возможности оставаться дома или на работе. Автомобиль следует поставить в гараж, также можно припарковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Специалисты также советуют быть предельно осторожными при выходе на улицу в такую погоду, чтобы избежать падений и травм. На тротуаре важно избегать деревьев, рекламных щитов, шатких строений и разнообразных сооружений повышенного риска.