Рейтинг регионов от Минпросвещения поможет улучшить детский отдых в лагерях

По итогам летней оздоровительной кампании 2025 года представители Министерства просвещения России составили рейтинг регионов по состоянию сферы детского отдыха и оздоровления.

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что на платформе ФИЦТО создана система цифровых дашбордов. Она позволяет передавать данные мониторинга в правительство в режиме реального времени. Это дает возможность оперативно следить за организацией детского отдыха фактически в прямом эфире.

В ходе заседания президиума Совета законодателей России Бугаев объяснил, что рейтинг субъектов нужен не для наказания тех, кто отстает, а для того, чтобы объективно оценить ситуацию в этой области. По его словам, в 2025 году мониторинг впервые включает показатели по организации питания в лагерях.

Сотрудники Роспотребнадзора разработали методические рекомендации по организации питания в летних лагерях и включили показатели по питанию в мониторинг летней кампании, подчеркнул Бугаев. Он добавил, что будет проведена проверка качества работы аутсорсинговых организаций, которые отвечают за питание.