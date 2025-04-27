Эксперт Виноградов рассказал о двух способах увеличить пенсию

Россияне могут увеличить пенсию, отложив выход на отдых или подключившись к программе сбережений. Дополнительно увеличить пенсию можно путем покупки недостающих баллов через Социальный фонд.

У россиян есть возможность увеличить размер своей пенсии. Однако в этом случае нужно выйти на заслуженный отдых позже положенного срока или присоединятся к программе долгосрочных сбережений. Об это рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

В разговоре с «Прайм» он рассказал, если отложить пенсию на 10 лет, ежемесячные выплаты могут вырасти более чем в два раза.

Для тех, кто располагает стабильным доходом, существует еще одна перспективная возможность — участие в программе долгосрочных сбережений. Достаточно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

В этом случае государство будет ежегодно дополнять личные взносы граждaнина — вплоть до 36 тысяч рублей. При этом все вложенные средства надежно защищены, а в случае непредвиденных обстоятельств их можно забрать досрочно, сохранив накопленный доход, отметил Виноградов.

Он добавил, что увеличить пенсию можно за счет приобретения дополнительных пенсионных баллов через Социальный фонд.