В понедельник 30 самолетов задержались в Пулково из-за двух сбитых дронов

Утром 28 апреля в аэропорту Пулково задержали вылет 30 самолетов. Рейсы могли остаться на земле из-за двух сбитых дронов в Ленинградской области.

В понедельник у компании «Аэрофлот» оказалось 14 задержанных самолетов, семь из них должны были отправится в Москву. Также вылет был назначен в Грозный, Сочи, Калининград и Мурмaнск.

Авиакомпания «Победа» задержала пять рейсов — в Нижнекамск, Ставрополь, Калининград, Махачкалу и Владикавказ. «Уральские авиалинии» столкнулись с задержками рейсов U6 547 в Сочи и U6 2151 в Бишкек.

Также утром не смог вовремя вылететь самолет от Smartavia под номером 5N 146 в Архангельск.

Nordwind Airlines задержала рейсы EO 393 в Иванoво и N4 255 в Уфу, а Red Wings — WZ 705 в Ярославль.

Кроме того, задержки коснулись рейсов YC 849 в Ноябрьск, D2 323 в Череповец, A4 7020 в Москву и 7R 243 в Нарьян-Мар.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника над Киришским и Волховским районами. В ходе инцидента никто не пострадал, а разрушений не было зафиксировано.