Пенсионер из Невского района потерял 2,1 млн рублей после звонка мошенников

Пожилой житель Невского района Санкт-Петербурга попался на уловку мошенников. Фальшивые сотрудники сотового оператора и Росфинмониторинга смогли выманить у пенсионера 2,1 миллиона рублей.

Около полудня 27 апреля сотрудники полиции получили заявление от 81-летнего пенсионера из Невского района Северной столицы. Житель Шлиссельбургского проспекта сообщил, что 24 апреля ему на мобильный телефон позвонил мошенник.

Злоумышленник выдавал себя за оператора одной из телекоммуникaционных компаний. Он предложил пенсионеру продлить договор по использованию абонентского номера. Для подтверждения жертве необходимо было сообщить код, который ему отправил неизвестный.

Как стало известно Gazeta.SPb, после этого мужчина получили звонок от фальшивых сотрудников Росфинмониторинга. Аферисты сообщили жертве о том, что его аккаунт на портале «Госуслуги» заблокирован, а мошенники могут завладеть сбережениями с помощью личных данных заявителя.

Для сохранения денег мошенники убедили пенсионера перевести их на «безопасный счет». После звонков заявитель снял 2,1 миллиона рублей в одном из банкоматов Северной столицы и перевел их на указанные счета.

В связи с поступившим заявлением полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».