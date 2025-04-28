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В России проводят испытания ключевых узлов для поездов ВСМ

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Министр транспорта России Роман Старовойт доложил о ходе реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ). В настоящее время работы идут строго по графику, проводятся стендовые испытания инновационных технологий.

По его словам, все региональные этапы проекта синхронизированы и выполняются в установленные сроки. Так, на испытательных стендах уже тестируются опытные образцы ключевых узлов будущего поезда. Серийное производство объекта поручено компании «Синара — транспортные машины».

Правительство полностью обеспечило проектное финансирование. Кроме того, особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров в профильных вузах страны для будущей эксплуатации ВСМ. Об этом сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург» со ссылкой на слова министра.

Отметим, что Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, курирующий строительство городского участка магистрали, ранее подчеркивал уникальный технологический масштаб проекта. В реализации проекта участвуют десятки предприятий Петербурга. Это позволит сократить время в пути между двумя столицами до чуть больше двух часов.

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