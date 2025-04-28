Политик из Канады считает дома в Кудрово гетто для мигрантов

В понедельник, 28 апреля, в соцсетях распространилась информация о том, что Максим Бернье – глава канадской ультраправой «Народной партии» – разместил в своих материалах фотографию жилых комплексов из Кудрово. Политик использовал эти кадры для критики иммиграционной ситуации в Канаде, что сразу вызвало реакцию интернет-пользователей.

Как сообщает «Форпост», Бернье опубликовал баннер, на котором были изображены жилые комплексы, а также портреты лидера оппозиции Пьера Пуальевра и премьер-министра Канады Марка Карни.

Политик сопроводил изображение комментарием, в котором утверждал, что власти планируют одновременно реализовывать масштабную жилищную программу по строительству миллионов домов и продолжать политику массовой иммиграции с ежегодным въездом сотен тысяч мигрантов.

Пользователи социальных сетей раскритиковали публикацию Бернье. Один из комментаторов указал, что на фото изображено Кудрово – обычный спальный район Петербурга, а вовсе не «мигрантское гетто», как представил политик.

Другой пользователь с иронией отметил, что показанные многоэтажки не имеют ничего общего с проблемой миграции. По его мнению, эти жилые комплексы – типичный продукт российского капитализма, где главной целью является максимальная прибыль с каждого квадратного метра, при том что основными жителями остаются этнические русские.

В комментариях канадцы выражали уверенность, что политик не сможет добиться успеха на предстоящих выборах, а также обвиняли его в использовании дешевых популистских приемов в предвыборной кампании.