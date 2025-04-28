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Эксперт заявил о сложности снятия запрета на выезд россиян при погашении долга

Валерия Трусова
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Фото: Baltphoto

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением оперативно снимать ограничения на выезд за рубеж с граждан России при погашении ими имеющихся долгов непосредственно на границе. Однако, как пояснил специалист в области туристического права Эдуард Шалоносов, реализация такой меры на практике невозможна. Юрист отметил, что аналогичные предложения периодически озвучиваются уже в течение нескольких лет.

В беседе с «360.ru» эксперт пояснил, что погашение задолженности непосредственно в аэропорту невозможно, поскольку речь идет о вопросах публичного права, требующих соблюдения определённых процессуальных процедур.

Юрист подробно описал необходимые административные действия: вынесение соответствующего постановления об отмене ограничений, обновление базы данных службы судебных приставов, передачу этих сведений в пограничные органы и последующее снятие ограничения в самой пограничной службе.

Шалоносов подчеркнул, что при разработке любого законопроекта необходимо прежде всего учитывать его практическую реализуемость. Он отметил, что депутаты перед внесением законодательных инициатив обязаны тщательно оценивать их обоснованность.

Юрист также раскрыл, что все депутаты Государственной Думы, избираемые на пятилетний срок, естественным образом стремятся продлить свои полномочия. По его словам, одним из ключевых показателей их работы становится количество разработанных законодательных инициатив, что создает определенную мотивацию для постоянного внесения новых законопроектов.

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