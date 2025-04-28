Две станции петербургского метро закроют на капитальный ремонт до 2030 года

Вестибюли станций «Гражданский проспект» и «Площадь Восстания — 2» на красной ветке метрополитена В Санкт-Петербурге могут закрыть на капитальный ремонт до 2030 года.

ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурсы на создание проектной документации для капитального ремонта станций «Площадь Восстания — 2» и «Гражданский проспект». информация о тендерах была опубликована на портале государственных закупок.

Проектировщикам предстоит подготовить документацию для «Гражданского проспекта» к 1 февраля 2027 года, а для «Площади Восстания — 2» срок сдачи проекта установлен до 12 июля 2027 года. Работы проводятся в рамках государственной программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга, при этом полное завершение всех ремонтных работ на обеих станциях запланировано на 2030 год.

С 7 по 11 апреля сотрудники метрополитена уже провел предварительный мониторинг цен на ремонт «Гражданского проспекта». Теперь данная процедура началась и для «Площади Восстания — 2». Подрядные организации могут направлять свои коммерческие предложения с 24 по 30 апреля.