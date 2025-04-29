Авито: в Петербурге читают книги 73% жителей

Петербург продолжает держать марку культурной столицы, выдавая высокие показатели по части чтения книг. Причем предпочтения петербуржцев — полиграфия, то есть привычные издания на бумаге. Аудио тоже слушают в Северной столице, электронные книги также в ходу. Средний показатель по количеству прочитанных книг — 10 штук в год.

Семь из десяти жителей Санкт-Петербурга регулярно читают и слушают книги, дамы преобладают — книголюбов среди мужчин меньше. Такие данные получили эксперты Авито, опросив жителей Петербурга. Узнали также и, каковы расходы горожан на литературу.

Большинство жителей Санкт-Петербурга (73%) регулярно читают или слушают книги. По результатам опроса 23% респондентов проводят время с книгой ежедневно, 33% — несколько раз в неделю. Еще 15% опрошенных признались, что прочли за год 11-20 книг, а 20% — обогнали их, перевалив за 21. Среднее число прочитанных книг — 10 на одного петербуржца.

Читаем и считаем

Самая заметная часть читающего Петербурга, то есть почти треть (30%) — расходует на чтиво от 500 до 1,5 тысяч рублей в месяц. Более чем каждый четвертый житель — до 500 рублей в месяц. Зато есть 9%, у которых на книги уходит 1500-3000 рублей, у 4% — и того больше.

Что касается носителей литературы, то бумага уверенно побеждает цифру: 42% читающих петербуржцев предпочитают бумажные книги, и лишь 25% — электронные. Но все-таки бумажные варианты чаще других выбирают респонденты двух возрастных групп: старше 65 лет (54%) и 24-35 лет (51%). Есть и те, кто комбинирует разные форматы по настроению.

По данным издательства Эксмо, в топ книг по количеству продаж на некоторых интернет-ресурсах за последние три месяца 2025 года вошли «Не мешай себе жить» Марка Гоулстона, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой. При этом абсолютный лидер продаж в 2025 году — зарубежная современная проза от Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут».

По данным издательства, не выпала из обоймы и классика остросюжетной прозы, например, Агата Кристи с произведениями «Десять негритят» и «Убийства по алфавиту». В топе и современная литература, вроде «Тайны мертвого ректора» Виктора Дашкевича.