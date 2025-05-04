Уголовное дело заведено в отношении автоледи, сбившей людей на Рубинштейна

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины, умышленно наехавшей на посетителей кафе на улице Рубинштейна.

Инцидент произошел 3 мая около 2:40 утра возле одного из жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Женщина, управлявшая автомобилем Mercedes, выехала на тротуар, сбив людей, находившихся перед кафе. В результате ДТП один из пострадавших, 32-летний мужчина, был госпитализирован с травмами средней тяжести.

Нарушительнице был составлен административный протокол по статье «Нарушение правил дорожного движения». Однако в ходе расследования выяснилось, что действия водителя были преднамеренными. По словам подозреваемой, причиной ее поступка стал конфликт с персоналом кафе.

Учитывая умышленный характер наезда и наличие хулиганских мотивов, следствие возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Женщина задержана. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновной к ответственности. Расследование продолжается.