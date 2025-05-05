Пенсионерка с Большой Московской отдала мошенникам свыше полумиллиона рублей

Пенсионерка из Центрального района Санкт-Петербурга отдала мошенникам около 621 тысяч рублей. Сотрудники полиции ведут поиски афериста по записям с камер наблюдения.

В ночь на 3 мая в полицию обратилась 86-летняя жительница Центрального района Северной столицы. Жительница с Большой Московской улицы рассказала правоохранителям о том, утром 2 мая ей позвонил фальшивый сотрудник ФСБ.

В звонке злоумышленник убедил женщину, что для избежания уголовной ответственности ей необходимо задекларировать денежные средства, переведя их на «безопасный счет».

Как стало известно Gazeta.SPb, в тот же день около пяти часов пенсионерка передала сбережения курьеру на Большой Московской улице. В руки злоумышленнику попали 560 тысяч рублей и 560 евро.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. После этого правоохранители составили ориентировку на внешность курьера.

На данный момент решается вопрос возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».