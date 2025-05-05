ВТБ получил предписание от УФАС за незаконную рекламную рассылку

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу установило факт рассылки рекламных сообщений клиенту без его согласия со стороны Банка ВТБ.

Поводом для проверки стало обращение клиента, который получил несколько рекламных сообщений от банка, хотя не давал согласия на их получение.

Как установили антимонопольщики, банк не смог предоставить доказательств получения согласия абонента на рекламные рассылки, что является прямым нарушением части Закона о рекламе. Кроме того, в сообщениях отсутствовала обязательная информация о рекламодателе — наименование финансовой организации.

Также в ведомстве отметили, что в сообщениях отсутствовали обязательные сведения о рекламодателе — наименование финансовой организации. В пресс-службе УФАС пояснили, что подобные нарушения искажают смысл рекламы и могут вводить потребителей в заблуждение.

По результатам рассмотрения обращения УФАС выдало банку предписание о прекращении нарушений. Одновременно материалы дела были переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения административного производства.

Антимонопольщики напомнили, что закон строго запрещает распространение рекламы без согласия получателя, а для финансовых услуг обязательно указание полных реквизитов организации.

Кроме того, в случае подтверждения нарушений банку может грозить штраф по статье о нарушении законодательства о рекламе.