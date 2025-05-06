Одноклассник Путина рассказал о возможной причине одной из привычек президента

Одноклассник президента России Владимира Путина рассказал с чем может быть связана привычка главы государства выключать свет при выходе из комнаты.

В новом фильме Павла Зарубина зрители обратили внимание на привычку президента. Дело в том, что Владимир Путин, покидая помещение, всегда гасит за собой свет.

Особой истории за действиями президента не стоит. Вероятно, дело в ленинградских коммуналках, где свет в общих зонах всегда выключали — иначе можно было получить замечание от соседей, ведь счет за электричество делился между всеми жильцами. Об этом в разговоре с «КП-Петербург» отметил одноклассник и близкий друг президента Виктор Борисенко.

Отметим, что семья будущего президента жила в коммуналке на Басковом переулке. По словам учительницы Путина, дисциплину ему привили спорт, школа, а затем и служба в КГБ.

Стоит напомним, что ранее президент пригласил журналистов к себе домой, показав свой повседневный быт. Подобные экскурсии глава государства устраивает довольно редко.