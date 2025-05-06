Прокуратура изучает причины возгорания плавучей мастерской в Финском заливе

Сотрудники транспортной прокуратуры приступили к проверке причин возгорания плавучей мастерской в акватории Финского залива.

Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул около 11 часов вечера 5 мая. Возгорание происходило в техническом отделении плавучего объекта рядом с яхт-клубом «Горская».

Прибывшие на место инцидента спасатели ликвидировали возгорание объекта. В результате происшествия никто не пострадал, а также удалось не допустить разлива нефтепродуктов

На данный момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники ведомства приступили к проверке исполнения закона о безопасности при эксплуатации плавучих объектов и соблюдения противопожарных требований.