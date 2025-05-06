Редкая брошь может подтвердить присутствие викингов в одном из регионов Англии

В городе Келведоне (Англия) археологи обнаружили редкую брошь эпохи викингов.

По словам ученых, находка является первым доказательством присутствия викингов в регионе. Кроме того, это единственный почти полностью сохранившийся серебряный экземпляр такого типа броши, который когда-либо находили в Англии.

Размеры артефакта составляют 25 миллиметров в длину, 20 миллиметров в ширину и 10 миллиметров в толщину, при этом его вес равен 9,23 грамма. Один из концов броши поврежден, а ее внешняя сторона украшена сложным декором

Археологи отмечают, что похожий предмет был найден в 1840 на территории Британских островов. Именно тогда в руки исследователей попали свыше 8,6 тысячи серебряных предметов, среди них украшения со схожей техникой декора — панелями с выступами и проволочной отделкой.

По словам исследователей, броши из Куэрдейла и Келведона относятся к равноплечим брошам меровингского и каролингского стиля начала девятого века. Такие украшения изготавливались с куполообразным центром и слегка расширяющимися концами, где крепилась булавка. Их делали в регионе Мааса и Нижнего Рейна, сообщает Planet Today.

Данный артефакт имеет важное историческое значение, поскольку проливает свет на передвижения викингов в Эссексе. Ранее об их присутствии в данном районе свидетельствовали лишь косвенные данные – фрагмент рубленого золота с англосаксонскими рунами и несколько датских монет.