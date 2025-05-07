В петербургском аэропорту Пулково задержано 53 рейса и 8 отменено

В петербургском аэропорту Пулково зафиксировано 53 задержки рейсов. Кроме того, еще 8 рейсов отменено.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, не отправятся в обозначенное изначально время самолеты компании «Аэрофот». Например, рейсы в Москву, которые должны были вылететь ночью 1:50, 1:20 и 1:55, вылетят только утром или позже, днем.

Задержки касаются не только «Аэрофлота», но и таких компаний как Uzbekistan Airways, Pegasus Airlines, «Уральские Авиалинии», Smartavia, «ЮТэйр», «Победа», а также ряд других.

Комментариев от пресс-службы Пулково не поступало.

Кроме того, стало известно, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в воздушной гавани культурной столице. За период с 6 по 7 мая 74 самолета отправили на запасную стоянку.