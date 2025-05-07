На «Госуслугах» Петербурга добавили сервис о льготах блокадникам

На портале петербургских «Госуслуг» запущен специализированный раздел «Льготы для жителей блокадного Ленинграда», объединяющий доступные меры поддержки.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в специальном разделе систематизирована полная информация о федеральных и городских льготах по основным категориям: медицинское обслуживание, культурные мероприятия, жилищные вопросы, документальное оформление, транспортные привилегии и материальные выплаты.

Сервис позволяет не только ознакомиться с перечнем льгот, но и оформить их в цифровом формате. На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано порядка 44 тысяч граждан, имеющих знак «Житель блокадного Ленинграда», а также лиц, родившихся или проживавших в городе в период блокады.