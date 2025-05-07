В Петербурге выросли доходы кондитеров и пекарей

За период январь-апрель 2025 года в России было открыто более 66,7 тысячи рабочих мест для пекарей и кондитеров. При этом средний уровень заработной платы данных специалистов вырос по сравнению с показателями начала года, составив 64 000 рублей.

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», заработные платы пекарей и кондитеров в Петербурге увеличились на 13 300 рублей, достигнув в среднем 82 100 рублей. Примечательно, что темпы роста доходов в этой сфере существенно опережают показатели ИТ-сектора, где годовой прирост не превысил 600 рублей.

В Петербурге на каждое место пекаря претендует всего 2,4 соискателя, тогда как в IT-секторе конкуренция достигает 10 резюме на вакансию. Самые высокие оклады пекарям и кондитерам предлагают в добывающей сфере.