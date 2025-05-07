Пенсионерка смогла вселится в квартиру только после вмешательства приставов

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга судебные приставы помогли 73-летней пенсионерке реализовать ее право на проживание в приобретенной квартире.

Пожилая женщина не могла попасть в свою долю коммунальной квартиры из-за препятствий со стороны других жильцов, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

Петербурженке пришлось обратиться в суд, который встал на ее сторону. Он обязал двух соседок не препятствовать проживанию пенсионерки, выделить ей комнату площадью 11 квадратных метров и передать ключи.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должниц о сроках исполнения решения суда. Однако соседки игнорировали требования, за что были оштрафованы на 5 тысяч рублей каждая.

Штрафные санкции возымели действие. В назначенный день судебный пристав обеспечил вселение пенсионерки в выделенную комнату и зафиксировал передачу ключей. В случае повторных попыток воспрепятствования проживанию, исполнительное производство будет возобновлено.