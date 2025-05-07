Почти 5,5 тысяч нарушений ПДД зафиксировано при использовании СИМ в Петербурге

С начала сезона электросамокаты в Санкт-Петербурге стали причиной более чем 5,4 тысячи нарушений ПДД.

Центр управления парковками, подведомственный Комитету по транспорту, зафиксировал 5408 подобных инцидентов всего за два месяца.

Наиболее распространенным нарушением остается несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.Зафиксировано 4582 случая, когда пользователи СИМ не спешивались. Также отмечены случаи совместных поездок: 491 раз на одном самокате ехали двое или трое. Использование электросамокатов несовершеннолетними зафиксировано 192 раза, а нарушения непосредственно на проезжей части — 137 раз.

Вся информация о нарушениях направлена в компании, предоставляющие услуги кикшеринга, для принятия мер. На текущий момент выписано 2567 штрафов, вынесено 541 предупреждение, а 147 аккаунтов пользователей заблокированы.

В Комитете по транспорту подчеркивают, что с 1 мая 2024 года контроль за прокатными электросамокатами усилен. Помимо работы сотрудников Центра управления парковками, нарушения фиксируются при помощи камер системы «Безопасный город».

Данные меры стали возможными благодаря обновленному соглашению с операторами кикшеринга, утвержденному Комитетом по транспорту в конце марта 2025 года. Новые правила предусматривают приостановку работы сервисов при неблагоприятных погодных условиях, а также ужесточение штрафных санкций за нарушения ПДД. Напомним, о готовности подписать такое соглашение еще в марте сообщал глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев.