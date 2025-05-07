Авито: петербуржцы тратят почти 12 тысяч рублей на подготовку к лету

Жители Санкт-Петербурга в среднем тратят приблизительно двенадцать тысяч рублей на приобретение товаров к летнему периоду. Исследователи из сервисов Авито Реклама и Авито Товары провели анкетирование десяти тысяч граждан России старше восемнадцати лет, чтобы выяснить, каким образом петербуржцы организуют свой летний досуг, какие изделия пользуются наибольшим спросом и какие финансовые средства они планируют выделить на подготовку к теплому времени года.

Значительная часть городского населения предпочитает проводить свободное время за пределами мегаполиса: шестьдесят процентов опрошенных отдают предпочтение выездам на природу и дачным участкам, при этом женщины (пятьдесят шесть процентов) выбирают такой вид отдыха несколько чаще мужчин (пятьдесят один процент). Около половины респондентов (сорок восемь процентов) посвящают летние месяцы путешествиям, тогда как сорок три процента предпочитают оставаться в городских квартирах, занимаясь литературой, просмотром фильмов или своими увлечениями. Спортивные занятия и подвижные развлечения привлекают тридцать пять процентов участников исследования, а тридцать три процента используют летний сезон для проведения ремонтных работ и генеральной уборки. Тринадцать процентов горожан занимаются в этот период повышением своей квалификации и расширением кругозора.

Среди наиболее популярных товаров для летнего отдыха лидируют предметы одежды и обувь (шестьдесят один процент). На втором месте находятся принадлежности для пляжного отдыха (пятьдесят процентов), за ними следуют лекарственные препараты и средства личной гигиены (сорок два процента), а также дорожные аксессуары и туристические рюкзаки (двадцать процентов).

Подавляющее большинство потребителей (восемьдесят семь процентов) осуществляют покупки сезонных товаров через интернет. Классический способ совершения покупок в магазинах сохраняет свою популярность у тридцати пяти процентов опрошенных, а пятнадцать процентов выбирают специализированные торговые точки для любителей путешествий. Семнадцать процентов покупателей принимают решение о месте приобретения товара спонтанно, основываясь на принципах удобства и доступности.

При подборе необходимых товаров основным критерием для шестидесяти трех процентов респондентов выступает ценовая политика. Для пятидесяти восьми процентов важное значение имеет уровень качества продукции, тогда как тридцать пять процентов обращают внимание на удобство эксплуатации и небольшие габариты. Внешняя привлекательность и дизайн имеют значение для двадцати восьми процентов покупателей, а сроки транспортировки и мнения других потребителей учитывают по двадцать пять процентов опрошенных. Производитель товара играет существенную роль лишь для пятнадцати процентов участников исследования.

Специальные ценовые предложения существенно влияют на принятие решения о покупке у пятидесяти восьми процентов респондентов, а восемнадцать процентов регулярно приобретают товары, ориентируясь на сезонные рекомендации и подборки.

Основным каналом получения информации о новых товарах для сорока двух процентов жителей города выступает реклама на специализированных интернет-площадках. Сорок один процент узнает о новинках от членов семьи и знакомых. Рекламные объявления в поисковых системах привлекают внимание тридцати процентов потребителей, социальные платформы — девятнадцати процентов, а телевизионная реклама — шестнадцати процентов.

Тридцать семь процентов горожан планируют потратить на летние покупки сумму от пяти до десяти тысяч рублей. Двадцать три процента готовы выделить от двух до пяти тысяч рублей, а одиннадцать процентов — более двадцати пяти тысяч рублей. Средний показатель расходов жителей Санкт-Петербурга на подготовку к летнему сезону составляет одиннадцать тысяч семьсот двадцать три рубля пятьдесят копеек.