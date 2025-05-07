Ситуация с массовыми задержками рейсов в Пулково стабилизировалась

В петербургском Пулково наблюдалась ситуация с задержками рейсов, вызванная ограничениями на прием и выпуск самолетов в ряде российских аэропортов. В результате воздушная гавань Северной столицы приняла большое количество перенаправленных рейсов, что привело к скоплению самолетов.

По данным транспортной прокуратуры, на запасную стоянку аэропорта 6 и 7 мая было направлено 74 самолета. В сложившейся ситуации аэропорт предпринял меры для скорейшей нормализации расписания, обеспечивая работу с высокой интенсивностью взлетно-посадочных операций, сообщает пресс-служба оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Авиакомпании, столкнувшиеся с задержками, предоставляли пассажирам питание, напитки и размещение в гостиницах, а также предлагали обмен или возврат стоимости билетов. По информации Ассоциации туроператоров России, ситуация затронула планы более чем 60 тысяч пассажиров по всей стране.

Для помощи им в Пулково работала мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Несмотря на отдельные сообщения о длительном ожидании и ухудшении самочувствия пассажиров, к 7 мая ситуация в Пулково в значительной степени стабилизировалась. Аэропорт продолжает прилагать усилия для минимизации задержек и восстановления нормального графика полетов. Прокуратура, в свою очередь, усилила контроль за соблюдением прав пассажиров и обеспечением правопорядка.