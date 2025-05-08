Зачинщика конфликта с бригадой медиков на Литейном задержала полиция

В Центральном районе города Петербурга возбуждено уголовное дело по факту хулиганства после инцидента с бригадой скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 4 мая в полицию поступило сообщение от медиков, прибывших по вызову к дому на Литейном проспекте.

На месте врачи столкнулись с агрессивным мужчиной, который начал провоцировать конфликт. Сотрудники скорой помощи обратили внимание на наличие у жителя города пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали нетрезвого гражданина, у которого был изъят травматический пистолет.

Им оказался 25-летний уроженец Северо-Кавказского региона, проживающий на проспекте Луначарского. В отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, после чего он был помещен в спецприемник.

На основании материалов полицейской проверки следственными органами было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». В настоящее время фигурант задержан в соответствии с процессуальным кодексом.