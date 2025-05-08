Выставка о подвигах контрразведки открылась в Кронштадте

В Музее военно-морской славы Кронштадта прошла церемония открытия новой постоянной выставки «Органы безопасности Великой Отечественной войны. Контрразведка ВМФ СМЕРШ».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», за годы войны контрразведка Балтийского флота, имея в штате всего 200 человек, обезвредила более 200 вражеских агентов — шпионов, диверсантов и террористов. Потери оказались тяжелыми: 44 бойца погибли, 85 пропали без вести.

Эти цифры прозвучали на торжественной церемонии с участием морских офицеров, руководителей ФСБ и ветеранов контрразведки. По завершении мероприятия состоялось награждение ветеранов и участников СВО памятными знаками.